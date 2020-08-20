الوطني الكوردستاني يرفض الدوائر الانتخابية المتعددة ويحذر من “المشاكل”

جددت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الخميس، رفضها لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات القادمة، معتبرة اياه مدعاة لمشاكل إدارية واجتماعية.

وقالت رئيسة الكتلة جوان احسان في تصريح صحفي إن “اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة سيولد مشاكل فنية وادارية واجتماعية في عموم المناطق والمحافظات ونرفض اعتماده”، داعية إلى “اعتماد كل محافظة دائرة انتخابية واحدة”.

وأكدت إحسان أن “الاتحاد الوطني ابدى اعتراضه وتحفظه منذ مناقشة القانون سابقاً باعتبار الدوائر المتعددة نظام لا يتلاءم مع الوضع الانتخابي في عموم البلاد”، معتبرة أن “الرجوع الى الدائرة الواحدة الخيار الافضل لنجاح الانتخابات وضمان استحقاقات جميع المكونات خلال الانتخابات القادمة”.

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.

وتنص المادة ١٥ من مشروع قانون الانتخابات الجديدة على أن “تقسم الدوائر الانتخابية على اساس دائرة انتخابية الواحدة لكل قضاء في المحافظة”.

فيما تنص المادة (49/اولا) من الدستور العراقي على ان “يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله”.