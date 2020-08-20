طائرات تركية تقصف شمال اربيل وتتسبب بحرائق

أفاد شهود عيان في مناطق شمال اربيل بإقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن طائرات تركية قصفت مناطقهم ما تسبب باندلاع حرائق في مزارع ومراعي.

وقال شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، إن الطائرات التركية قصفت، فجر اليوم، جبل شيخ ناسريان في متطقة بالة كايتى، التابع لناحية قصري في قضاء جومان بشمال اربيل”.

وأوضحوا أن “القصف تسبب في اضرام النيران بالمراعي الطبيعية”، مشيرين إلى أن “خسائر حزب العمال الكوردستاني لم تعرف حتى الآن جراء هذا القصف”.

وقتل مواطن كوردي أمس الاربعاء، اثر قصف الطائرات التركية الذي طال مناطق في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

ونفذت الطائرات التركية عصر أمس الأربعاء، تسع غارات استهدف “منطقة استراتيجية” في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.