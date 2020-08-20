الكاظمي يمدد زيارته الى الولايات المتحدة بناء على طلب امريكي

وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على طلب امريكي بتمديد زيارته إلى الولايات المتحدة.

وقالت وسائل اعلام حكومية عراقية، إن رئيس الوزراء العراقي وافق على تأجيل موعد العودة إلى بغداد، التي كانت مقررة، مساء اليوم الخميس.

وقالت وسائل الاعلام، إن “التمديد كان بطلب من مسؤولين في الكونغرس، رغبة منهم بلقاء الكاظمي”، حيث أشارت المعلومات إلى أن اللقاءات المستجدة ربما تشمل رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

والتقى الكاظمي، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في واشنطن، حيث بحث الطرفان حزمة من المواضيع منها مكافحة الإرهاب، وتفشي فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ملفات أخرى مشتركة بين البلدين.

ويلتقي الكاظمي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق، اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم نحو 204 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق واللاجئين العراقيين والمجتمعات التي تستضيفهم.