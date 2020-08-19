وزارة زراعة كوردستان تعلق بشأن قطع ايران لمياه نهرين يمران بالإقليم

اعلنت وزارة الزراعة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن عدم رضاها عن قيام ايران بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير عن الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ان “الجمهورية الاسلامية وللعام الثالث على التوالي تقوم بقطع مياه نهري سيروان والزاب الصغير خلال شهر اب وبشكل كامل”.

وتابع البيان “ان هذا الإجراء يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية ومياه الانهار المشتركة من حق شعبي العراق وايران ولا يحق لاي دولة التفرد بها”.

واضاف ان “تجفيف النهرين ادى الى نفوق مئات آلاف الاسماك وإلحاق اضرار كبيرة بالمحاصيل الزراعية وبفلاحي المنطقة وباتت المحاصيل قريبة من اليباس الكامل”.

وذكر البيان ان “سكان المنطقة يعتمدون على مياه نهر الزاب للشرب ولكافة الأمور الاخرى لذلك فإننا نعلن عن عدم رضانا الشديد عن قطع مياه النهرين بإعتبار هذا الامر يعتبر عقوبة لسكان وفلاحي اقليم كوردستان”.