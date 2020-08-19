شرطة نينوى تصدر توضيحاً بشأن امرأة حرقت نفسها أمام مبنى المحافظة

اصدرت قيادة شرطة نينوى، الثلاثاء، توضيحاً بشأن امرأة حرقت نفسها أمام مبنى المحافظة، مؤكدة أن المجنى عليها تعاني من مشاكل نفسية.

وقالت الشرطة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه “بخصوص المرأة التي قامت بحرق نفسها امام الباب الخلفي لمبنى محافظة نينوى نود ان نعلمكم انه بإشراف مباشر من قبل العميد ليث الحمداني قائد شرطة محافظة نينوى تم فتح تحقيق جنائي من قبل فريق عمل مكون من عدد من ضباط شرطة اكفاء”.

وأضافت أنه “من خلال التحقيق وبعد تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي وهم كل من (والدها ووالدتها وشقيقها) وتبين بأن المجنى عليها تعاني من مشاكل نفسية وسبق وان قامت بمحاولة الانتحار للمرة الثالثة وهذه المحاولة الرابعة حيث سبق وان قامت بالقاء نفسها من الجسر الرابع وتم انقاذها من قبل ابطال النجدة النهرية”.

ولفتت الشرطة الى أنه “حسب إفادة المدعين بالحق الشخصي انه خلال الفترة الماضية قامت بمحاولة شنق نفسها وتم انقاذها من قبل ذويها وبعدها بفترة ايضا قامت بتناول كمية من الحبوب والادوية والسموم وايضا تم نقلها الى المستشفى وانقاذ حياتها”، مشيرة الى أنه “اليوم هذه المحاولة الرابعة حيث اقدمت على الانتحار من خلال حرق نفسها بواسطة صب مادة البانزين على نفسها وحرق نفسها”.