زعيم حزب عراقي يطالب بمعاهدة سلام مع إسرائيل

دعا زعيم حزب الأمة العراقي، النائب السابق في مجلس النواب مثال الآلوسي، الحكومة إلى توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات.

وقال الآلوسي، في تصريحات صحفية، إن “العراق بحاجة إلى الخروج من معسكر الحروب والتطرف والأوهام، وهو بحاجة لبناء علاقات مستقرة مع كل دول العالم”، مردفاً: “لهذا العراق بحاجة إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل”.

وأضاف الآلوسي، أن “هناك تواصلاً غير رسمي بين بعض الشخصيات السياسية العراقية وإسرائيل، لكن تحكم إيران بالمشهد السياسي العراقي، يحول دون مزيد من التطور”.

وتابع: “لو كان السياسيون العراقيون لا يخافون من إيران، وطهران لا تتحكم في قراراتهم، لكان العراق قد سبق الإمارات في عقد معاهدة سلام مع إسرائيل”.

والخميس، اتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي أعقاب الاتصال، تم الإعلان عن “وقف إسرائيل خطة ضم أراض فلسطينية”، بناء على طلب ودعم من دولة الإمارات.