اربيل.. إصابة عدد “كبير” من الكوادر الطبية بفيروس كورونا

إصابة عدد “كبير” من الكوادر الطبية بفيروس كورونا في أربيل

قررت الكنيسة في بلدة “عنكاوا” يوم السبت تخصيص مستشفى مرميانا للمصابين بفيروس كورونا في مدينة اربيل.

وفي مراسيم تسليم المستشفى الى دائرة صحة اربيل قال دلوفان جلال مدير عام صحة اربيل في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة، إن “للمسشتفى تاثيرا على مواجهة فيروس كورونا في وقت زادت الاصابات وبدأت المستشفات في المدينة تمتلء بالمصابين وتقريبا وصلت الطاقة الاستعابية الى ذورتها”.

واضاف انه “في هذا المستشفى يوجد نحو 100 سرير وهذا المستشفى خطوة مهمة في استعاب الحالات الحرجة”.

وتابع جلال انه “حاليا نحن نعاني من مشكلة اخرى وهي اصابة عدد كبير من الكوادر الطبية بفيروس كورونا”.