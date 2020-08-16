بايدن: سندعم المعارضة التركية حتى الإطاحة بأردوغان .. لا تنازل فيما يتعلق بالكورد

أكد جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة، أنه سيعمل على الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ «المستبد»، متعهداً بدعم المعارضة التركية حتى يتم «إسقاطه».

وكان بايدن يتحدث في حوار مطول مع صحيفة ‹نيويورك تايمز›، طالعته (باسنيوز).

وعند سؤال الصحيفة له «هل تشعر بالارتياح لأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة نووية في تركيا بالنظر إلى سلوك أردوغان؟»، قال بايدن: «مستوى راحتي قد تقلص كثيرًا، لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان».

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن عام 2014 قد أدلى بتصريحات تشير إلى أن تركيا لعبت دورًا في تمكين صعود داعش، مما أثار التوترات الدبلوماسية. وقال بايدن: «لقد قضيت الكثير من الوقت معه، إنه مستبد، إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير».

وتابع «ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتباع نهج مختلف تمامًا تجاهه الآن، يجب أن ندعم قيادة المعارضة. لدينا طريقة كانت تعمل لفترة من الوقت لدمج السكان الكورد الذين أرادوا المشاركة في العملية في برلمانهم، لأنه يتعين علينا التحدث عما نعتقد أنه خطأ بالفعل. عليه أن يدفع الثمن. عليه أن يدفع ثمن ما إذا كنا سنواصل بيع أسلحة معينة له أم لا. لذلك أنا قلق للغاية حيال ذلك. أنا قلق للغاية حيال ذلك. لكنني ما زلت أعتقد أنه إذا أردنا الانخراط بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فيمكننا دعم تلك العناصر من القيادة التركية التي لا تزال موجودة والاستفادة منها بشكل أكبر وتشجيعهم على تولي زمام الأمور وهزيمة أردوغان. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن بالعملية الانتخابية».

وقال: «لقد انتهى (أردوغان)، لقد تم إسقاطه في اسطنبول، ولم يعد لديه شعبية في حزبه. إذا ماذا نفعل الآن؟ نحن فقط نجلس هناك ونستسلم، إن آخر شيء كنت سأفعله هو التنازل له فيما يتعلق بالكورد. آخر شيء مطلق».

وأضاف «لقد عقدت معه اجتماعين من تلك اللقاءات حول الكورد، لكن لم يتم قمعهم في ذلك الوقت. علينا أن نوضح أنهم إذا كانوا يتطلعون إلى ذلك، لأنه في نهاية المطاف، تركيا لا تريد الاعتماد على روسيا. لقد تناولوا قضمة من تلك التفاحة منذ وقت طويل، لكنهم فهموا أننا لن نستمر في اللعب معهم بالطريقة التي نلعب بها. لذلك أنا قلق للغاية، أنا قلق جدا. أنا قلق جدًا بشأن مطاراتنا وإمكانية الوصول إليها أيضًا. وأعتقد أن الأمر يتطلب الكثير من العمل حتى نتمكن من الاجتماع مع حلفائنا في المنطقة والتعامل مع كيفية عزلنا لأفعاله في المنطقة، لا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالنفط ومجموعة كاملة من أشياء أخرى تستغرق وقتًا طويلاً للدخول فيها. لكن الجواب نعم، أنا قلق».