جبهة سنية ترد على الصميدعي: “الجموا هكذا افواه”

ردت جبهة الانقاذ والتنمية بزعامة اسامة النجيفي، اليوم الاحد، على تصريحات اطلقها رجل الدين السني البارز مهدي الصميدعي، داعية الى “لجم هكذا افواه”.

وقال القيادي في الجبهة، مالك النجرس، قال في بيان، “نود ان نوضح باننا نرفض الدعوات من البعض الذين يدعون الى دفع شباب السنه لمقاتلة الامريكان وبتسليح خارجي وندعو الدولة الى لجم هكذا افواه”.

وكان الصميدعي الذي يطلق على نفسه لقب “مفتي جمهورية العراق”، ويدير داراً للإفتاء في مسجد ضخم وسط بغداد، دعا في لقاء تلفزيوني الى تشكيل جماعات سنية يتم تسليحها من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لقتال من وصفهم بـ”قوات الاحتلال” في العراق.