ايران .. 2501 اصابة جديدة بكورونا و169 حالة وفاة

أعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 2501 اصابة جديدة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية فيما بلغ عدد المتعافين 293811 شخصاً منذ انتشار الوباء.

وقالت سیما سادات لاري، في تصريحها اليوم الجمعة، إن 1173 مصاباً بفيروس كورونا تم ارقادهم في المستشفيات خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعربت عن أسفها بوفاة 169 مصاباً بفيروس كورونا في ايران خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة جراء هذا الوباء 19331 شخصاً منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ونوهت الى ان 3956 مصاباً يعانون من وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة في المستشفيات.