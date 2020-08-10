صحة كوردستان: تخفيض تكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة بنسبة 40 – 50%

صحة إقليم كوردستان: تخفيض تكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة بنسبة 40 – 50%

أصدرت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، عدة قرارات جديدة بشأن آلية علاح المصابين بفيروس كورونا، ومنها تخفيض تكلفة علاج المرضى المصابين بالجائحة في المستشفيات الخاصة بنسبة تتراوح بين 40 و50%.

وبحسب وثيقة موقعة من قبل وزير الصحة، سامان برزنجي، فإن تلك القرارات صدرت في إطار اجتماع مجلس وزراء إقليم كوردستان المنعقد في 8 آب الجاري لحماية حقوق المرضى المصابين بكورونا والأخذ بنظر الاعتبار الخدمات المقدمة في المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس.

وفيما يلي القرارات الصادرة عن وزارة الصحة:

أولاً: تحديد وتوحيد وتسعير تكاليف الخدمات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا في القطاع الخاص والمستشفيات الأهلية بالأخذ بنظر الاعتبار المخاطر التي تهدد حياة الأطباء والكوادر الصحية.

ثانياً: تخفيض رسوم الخدمات الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات الخاصة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% من مجموع الخدمات وفقاً لنوعية العلاج.

ثالثاً: تقوم مديرية الفحص والتفتيش بمتابعاتها اليومية والمستمرة لضمان الالتزام بذلك.

رابعاً: تُحدد رسوم الكشف الاختصاصي من قبل نقابة الأطباء.

خامساً: يُمنع تجوال الفريق الطبي المتنقل داخل المنازل بدون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

سادساً: يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن للإبلاغ عن أي شكوى.

سابعاً: يسري هذا القرار منذ تاريخ صدوره، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفة أو تقصير حيال الأسعار المقررة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 17039 حالة، شفي منهم 10143، وتوفي 648 آخرون، ولا يزال 6248 مصاباً يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.