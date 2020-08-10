توضيح من صحة اربيل بشأن مساعدة مالية مقدمة من “فاعل خير”

نفت صحة محافظة اربيل، الاثنين، ان تكون المساعدة المالية، التي قدمت لها جاءت من رئيس حكومة الإقليم، مبينة انها مقدمة من قبل “فاعل خير”.

وقالت المديرية العامة لصحة اربيل في بيان، إن “فاعل خير” قدم مساعدة مالية للملاكات الطبية والموظفين في مستشفى رزكاري باربيل”، مردفة “نشرت بعض المواقع ان هذه المساعدة قدمت من قبل رئيس حكومة الاقليم”.

واستدركت “في الحقيقة ان هذه المساعدة ليست لها علاقة برئيس الحكومة وانما كانت من قبل فاعل خير وقام بتوزيعها مباشرة على الموظفين الذين كانوا في الدوام الرسمي”.