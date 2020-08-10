إقليم كوردستان: 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، (10 آب 2020)، تسجيل 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 17 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنها إنها أجرت 3035 فحصاً جديداً لفيروس كورونا بمجموع 229217 فحصاً منذ ظهور الفيروس.

وأضافت أنها سجلت 508 إصابات جديدة على النحو التالي:

– أربيل 278 حالة

– السليمانية 97 حالة

– كرميان 21 حالة

– رابرين 62 حالة

– دهوك 32 حالة

– حلبجة 18 حالة

إلى جانب 166 حالة شفاء جديدة، و17 وفاة بواقع 13 حالة في أربيل و2 في السليمانية وحالة واحدة في كرميان وكرميان.

وبهذا وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 17547 حالة منها (6483 أربيل، 9273 السليمانية، 1236 دهوك، 555 حلبجة)، إلى جانب 10309 حالات شفاء و657 وفاة، كما يرقد 6581 مصاباً في المستشفيات.