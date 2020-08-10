كوردستان يستضيف مهرجاناً دولياً الشهر المقبل

اعلن مرکز کلاویژ الثقافې في اقليم كوردستان، الاثنين، عن بدء اعمال المهرجان الدولي للمدة من 20 الی 22 ايلول المقبل، فيما أشار إلى أن فعالياته ستجري بشكل “اونلاین” .

وقال المركز فې بیان إنه “بعد اجتماع الهيئة العليا لمرکز کلاویژ الثقافې وبحضور کل من سامې هادې و ملابختیار المشرف العام لمهرجان کلاویژ الدولي تم الاعلان عن بدء اعمال مهرجان کلاویژ الثقافې”، مشيراً إلى أن المهرجان سيجري “علی شكل اونلاین و یبدأ اعمالە فې 20 الی 22 الشهر المقبل في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان”.

وأضاف أن مشرفي المهرجان اعلنوا “ان الحضور سيكون مقتصرا علی مشترکې البحوث والقصص والشعر واعضاء اللجان ولا توجد أي دعوة للضیوف وفقط سیكون علی شکل اونلاین”.

و اردف أنه “بدایة الاسبوع المقبل سیتم الاعلان عن اسماء المشترکین فې مجالات البحوث والقصص والشعر وفعالیات المهرجان لهذا العام فقط”، لافتاً إلى أن المسابقات تشتمل على مجالات الشعر والقصص و البحوث الأدبیة مع تکریم النصوص الفائزة کنهج سنوې للمهرجان”.