بغداد تقدم للإقليم مقترحاً بشأن المنافذ ويقتربان من اتفاق شامل

{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر مطلع، ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، تقتربان من أتفاق شامل حول الملفات العالقة وخاصة ملفي الرواتب والنفط.

هذا ومن المقرر ان يقوم الوفد المفاوض لحكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد خلال الفترة المقبلة لاستكمال المباحثات السابقة بشأن القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وذكر المصدر، إن “الحكومة الاتحادية قدمت مقترحا الى حكومة اقليم كردستان ينص على دفع مبلغ 300 مليار دينار مقابل تسليم نصف واردات المنافذ الحدودية والواردات الداخلية الى الحكومة الاتحادية”.

وبين، ان “الوفد المفاوض لحكومة كردستان سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة بغداد لمناقشة المقترح الجديد مع الحكومة الاتحادية”.

وأشار المصدر الى، انه “من المنتظر ان يتم الاتفاق حول المقترح الجديد وتنفيذه للعام الحالي فقط، والعام الجديد يتم توقيع اتفاق جديد وشامل حول الملفات المالية بين حكومة اقليم كرستان والحكومة الاتحادية”.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا في تصريح صحفي، ان “هناك نية حقيقية بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان لحل الخلافات عقب اجراء الوفد المفاوض سلسلة حوارات، حول الملفات المالية والواردات النفطية”.

واضاف، ان “حكومة اقليم كرستان ناقشت جميع النقاط العالقة مع الحكومة الاتحادية ولم يبق سوى بعض النقاط الفنية للتوصل الى اتفاق شامل”.

وأوضح “اعتقد بانه هناك أمل كبير بان تتوصل حكومة اقليم كردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية قريبا لان الحكومتين تحتاجان الى هذا الاتفاق وليس أمامها سوى الحوار والاتفاق المشترك”.

واجرى الوفد المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان سلسلة من المباحثات مع الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي والحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي وتوصل الى عدة مقترحات وتوصيات مهمة حول الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.