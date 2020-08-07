أغسطس 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

كوردستان تتباحث مع بغداد في الاحتياجات الخاصة بمواجهة كورونا

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فى :أخبار عــامة
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كوردستان تتباحث مع بغداد في الاحتياجات الخاصة بمواجهة كورونا

تباحث وزير الصحة العراقي حسن التميمي، مع وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي في احتياجات الإقليم للمستلزمات الخاصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان لصحة الإقليم، إن الجانبين بحثا ايضاً حاجة كوردستان للادوية والمستلزمات الطبية الضرورية والدعم الدولي وصرف الميزانيات المقررة.

كما دعا برزنجي، وزير الصحة الاتحادية لزيارة الاقليم للاطلاع على الوضع الصحي والخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم سجل إقليم كوردستان ١٤ حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واكثر من ٥٠٠ إصابة وهي أعلى حصيلة منذ تفشي الفيروس.

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