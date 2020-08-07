قضاء سوران .. ارتفاع اعداد المصابين بوباء كورونا

حذر قائمقام قضاء سوران ( شرق أربيل) ، اليوم الجمعة ، من ارتفاع اعداد المصابين بوباء كورونا في القضاء .

كرمانج عزت ، كتب في منشور على صفحته في “فيس بوك” ، من مجموع 54 فحصاً ضمن حدود قضاء سوران اليوم ، كانت نتيجة 21 منها إيجابية ، 3 في راوندوز وواحدة في خليفان و17 في مركز القضاء .

وتابع ، بسبب ارتفاع اعداد الإصابات لن تقام صلاة الجمعة اليوم في قضاء سوران.

كما أشار ، بالقول ان الوضع بات صعباً بحيث أصبحت المستشفيات تقريباً غير قادرة على استيعاب مصابين جدد.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، وفي حصيلة قياسية جديدة، أعلنت مساء الخميس، تسجيل (14) وفاة و(507) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.