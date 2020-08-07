غارات تركية على قرية في السليمانية

جدد الطيران التركي، الجمعة، غاراته قرب محافظة السليمانية، مستهدفا مواقع بحجة تواجد عناصر من حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة.

وقال شاهو عثمان قائممقام “شارباژیر” في السليمانية لوكالة شفق نیوز، إن الطائرات الترکیة قصفت قریة قامیش تسبب باحتراق مساحة من الاراضي الزراعية وتسبب ايضاً بهلع الناس لاخمادها.

واضاف ان الطيران التركي عاوت في غارة ثانية قصف القرية ذاتها، وإلى الان لا نعرف حجم الخسائر.

وبين أن هذه الغارات هي الرابعة من نوعها خلال أسبوع في القضاء، بحجة إستهداف مواقع للعمال الكوردستاني.