أغسطس 08, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

غارات تركية على قرية في السليمانية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
101 مشاهدة

غارات تركية على قرية في السليمانية

جدد الطيران التركي، الجمعة، غاراته قرب محافظة السليمانية، مستهدفا مواقع بحجة تواجد عناصر من حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة.

وقال شاهو عثمان قائممقام “شارباژیر” في السليمانية لوكالة شفق نیوز، إن الطائرات الترکیة قصفت قریة قامیش تسبب باحتراق مساحة من الاراضي الزراعية وتسبب ايضاً بهلع الناس لاخمادها.

واضاف ان الطيران التركي عاوت في غارة ثانية قصف القرية ذاتها، وإلى الان لا نعرف حجم الخسائر.

وبين أن هذه الغارات هي الرابعة من نوعها خلال أسبوع في القضاء، بحجة إستهداف مواقع للعمال الكوردستاني.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.