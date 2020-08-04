بغداد تكشف قرب استئناف المباحثات مع أربيل

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، الثلاثاء، عن قرب استئناف المباحثات بين حكومتي بغداد وأربيل لحل الخلافات العالقة بينهما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي واجاب فيه ملا طلال، عن جملة من التساؤلات.

وقال ملا طلال إن “هناك حوارا وتواصل بين بغداد واقليم كوردستان”، مردفا “قريبا يزور وفد من اقليم كوردستان بغداد” لاستئناف المباحثات.

وأردف بالقول، “لاخيار غير الحوار لحل المشكلات على وفق القانون والدستور تحت طاولة التفاوض والحوار بين بغداد واقليم كوردستان”.

وبشأن عقد جلسات مجلس الوزراء خارج محافظة بغداد اكد طلال “سيعقد المجلس جلسات في المحافظات مثلما يعقدها في بغداد، ولافرق بين محافظة واخرى من الطبيعي ان يعقد المجلس جلسته في محافظة الانبار”.

وفيما يتعلق بالتعاقد مع الاجراء اليوميين اشار الى ان التعاقد سيجري بصورة اعتيادية و من دون استقطاع مالي او قانوني.

ولفت إلى ان “احد الوزراء قام بالتعاقد مع ٢١٠ آلاف موظف في الحكومة السابقة، وان الحكومة الحالية تبحث عن مخرج مالي او قانوني لايجاد الحل لهؤلاء وموظفي العقود والاجراء اليوميين في بعض وزارات الدولة؛ وان هؤلاء ابناء الحكومة وهي تعمل على مساعدتهم للبحث عن مخرج مالي او قانوني”.

وبشأن الوضع المائي بين تركيا والعراق اوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء ان” لجنة شكلت برئاسة وزير الموارد المائية لمتابعة ملف الماء وسد اليسو التركي وسدود اخرى مع الجانب التركي”، مبينا” ان وزير الموارد المائية سيقود وفدا الى تركيا للبحث بشأن ذلك وحفظ حصة العراق وفق الاتفاقيات الدولية”.

وحول العام الدراسي قال طلال، ان “رئيس مجلس الوزراء وجه بعقد جلسة استثنائية او خاصة لمناقشة العام الدراسي المقبل وعدم الدخول في اشكالات كما حدث مع جائحة كورونا”.