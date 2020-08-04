مدينة في كوردستان تطلق نداء الى السكان.. احذروا هذا الامر

أطلقت أحدى نواحي مدينة اربيل في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، نداء الى السكان ضمن اجراءات مواجهة تفشي جائحة كورونا، محذرة إياهم من “التجمعات والاختلاط”.

وقال مدير ناحية عنكاوا في اربيل رامي نوري شياوس، في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي، واطلعت عليها شفق نيوز، “حفاظاً على صحتكم وصحة الاخرين، أرجوا أن تحدّوا من الزيارات والتجمعات والاختلاط قدر الامكان”.

وأَضاف شياوس “إذا وجدتم انفسكم مضطرين للخروج فلا بديل أبداً عن ارتداء الكمامة والاستعانة بالمعقمات الطبية”، داعياً “اي شخص يشعر بان له اعراض الاصابة الى حجر نفسه واتباع ارشادات الطبيب حفاظاً على الاخرين”.

وتابع قائلا “من الخطأ التجول بين الناس والاماكن العامة وعندك اعراض جزئية او كلية تشعر بها، كل واحد منّا مسؤول امام ضميره وامام الناس، لنتحمل المسؤولية معاً وما هي الا محنة وسنجتازها”.

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم امس الاثنين، تسجيل 348إصابة بالفيروس كانت حصة اربيل منها 244 اصابة خلال 24 ساعة.