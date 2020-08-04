دهوك تدق ناقوس الخطر: الوضع الصحي سيء ولم نعد نستوعب اعداد المصابين

حذر مسؤول محلي في دهوك بإقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، من “وضع صحي سيء” تشهده المحافظة بعد تزايد أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال المشرف على المستشفيات الخاصة بعلاج مرض كورونا بالمحافظة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المرحلة الحالية التي تمر بها دهوك حساسة جداً بوجود 12 حالة حرجة في المستشفيات بعد وفاة شخص اليوم”، مشيراً إلى أن “عدد المتوفين بسبب كورونا في المحافظة وصل الى خمسة اشخاص”.

وأضاف اغالي أن “المستشفيات الخاصة بكورونا لم تعد تستوعب اعداد المصابين”، مبيناً “اعتمدنا حالياً على فندقين ومستشفى اهلي لإيواء الحالات الخفيفة”.

وعزا المشرف على مستشفيات كورونا في دهوك، “زيادة اعداد المصابين بالمحافظة الى عدم التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية وخاصة في استخدام الكمامات وسط التجمعات، اضافة الى فتح المطارات والمعابر الحدودية” .

يذكر ان محافظة دهوك سجلت يوم امس الاثنين 60 حالة اصابة جديدة ليصل عدد المصابين الراقدين في المستشفيات الى 337 وعدد المتعافين الى 376 مصابا.