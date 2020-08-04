الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن العام الدراسي المقبل وزيارات شهر محرم



اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، توجيهاً بشأن العام الدراسي المقبل وزيارات شهر محرم.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في بيان صحفي ان “الكاظمي وجّه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيأة النزاهة، فيما وجه بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة للعام الدراسي المقبل”.

وأضاف ان “رئيس الوزراء وجه جميع الوزارات والمؤسسات لتشكيل فريق عمل لتأمين الزيارات في شهر محرم”.

وتابع ان “رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة”، مؤكداً ان “حادثة تأخر الطائرة المتوجهة إلى لبنان كان محط اهتمام كبير من رئيس الوزراء”.

وأشار ملا طلال الى ان “رئيس الوزراء وجّه بالإلتزام التام والكامل بتوقيتات الرحلات وحسب الجداول المقررة”، موضحاً ان “تعيين مدير الخطوط الجوية العراقية كان مخالفاً لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء”.

ولفت الى ان “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العنف الأسري وأرسله إلى مجلس النواب”، مشيراً الى ان “الاعتداء على الحدث لا يمثل المؤسسة الأمنية وهو تصرف فردي”.