تفاصيل جديدة عن حادثة انتحار شابة في الغزالية

كشف شقيق الضحية (م.ك.ك)، تفاصيل جديدة عن حادثة انتحار شقيقته في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.

وقال شقيق المتوفية في بيان للداخلية، “اني شقيق الضحية المدعو حسين كريم كاظم بتاريخ 31/7 وصلني خبر شقيقتي المدعوة مريم كريم كاظم الحاصلة على شهادة الماجستير/ مهندسة تم قتلها داخل منزل زوجها ضمن منطقة الغزالية وزوجها ادعى انها قامت بالانتحار”.

وأضاف ان “الحقيقة ان زوجها ضابط منسوب للدفاع يحمل رتبة رائد والمدعو (ب.ط) قام بقتلها بمسدسه الشخصي وكان مخمور وبعد فحصه بينت نسبة الخمر بجسمه 75?? وشيقيتي هي (عروس) بيومها السادس ولم يحصل وقت لاجل الخلافات والمشاكل”.

وتابع “زوج شقيقتي حاليا تم ايداعه التوقيف وقيد التحقيق ايضا تم ملاحظة كدمات واثار تعذيب بمناطق متفرقة من الجسم، للعلم ان شقيقتي ايضا موظفة في وزارة الدفاع”.