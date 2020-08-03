السعودية: تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة و1972 حالة تعاف، استمرارا لانخفاض عدد الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة، وصل حتى الآن إلى 280093 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 2949.

من جهة أخرى لفتت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، بلغ حتى الساعة 242053.

وكانت السلطات الصحية السعودية سجلت أمس الأحد أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث أعلنت وزارة الصحة عن رصد 1357 إصابة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1573 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 30 أبريل عندما تم رصد 1344 إصابة.