إيران: وفيات «كورونا» تتخطى 17 ألفاً

بلغت وفيات فيروس «كورونا» في إيران، اليوم الاثنين، 17 ألفا و405، إثر تسجيل 215 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، قالت إن الجهات الصحية شخصت خلال الـ 24 ساعة الماضية ألفين و598 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 312 ألفا و35.

وذكرت أن 4 آلاف و104 من المصابين حالتهم الصحية «حرجة»، لافتة إلى أن عدد المتعافين تجاوز 270 ألفا و228.

وأشارت لاري، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس بلغ مليونين و534 ألفا و658.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية تسجيل أول إصابة بالفيروس، في مدينة قم شمالي البلاد.