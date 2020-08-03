روسيا تصدر الأدوية لعلاج كورونا إلى 15 بلداً

صرح مدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، بأن روسيا قامت بتصدير دواء “أفيفافير” المخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى 15 بلدا.

جاء ذلك بحسب ما قاله دميترييف اليوم الاثنين خلال مقابلة صحفية.

وأضاف: “هناك دواءان متوفران ضد كورونا يتم توريدهما إلى مجموعة من البلدان وهما: (ريمديسيفير) الأمريكي والثاني (أفيفافير) الروسي. وقد قامت الولايات المتحدة بشراء 90% من (ريمديسيفير)، لذلك فليس من المستغرب أن يشتري 15 بلدا عقارنا”.

وقام الصندوق الروسي بالتعاون مع مجموعة شركات “خيم رار” بتشكيل شركة مشتركة باسم “كروميس” لإنتاج دواء “أفيفافير”.

وفي وقت سابق قالت “كروميس” إنها اتفقت مع 7 دول في أمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا بشأن توريد العقار المضاد لكورونا.