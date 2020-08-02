وزير الصحة يحذّر من تزايد الإصابات والوفيات بسبب «كورونا» خلال الأسبوعين القادمين

حذّر وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، من احتمال ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب وباء «كورونا» خلال الأسبوعين القادمين.

وقال الدكتور سامان برزنجي لـ (باسنيوز): «خلال أسبوع واحد فقط، توفي 103 مصابين بكورونا في الإقليم، وإننا نحذر من تزايد الإصابات والوفيات في الأسبوعين التاليين للعيد».

وأوضح وزير الصحة، أن هذه الزيادة في الإصابات والوفيات تعود إلى «عدم التزام المواطنين بالتدابير الصحية، والاستخفاف بخطورة فيروس كورونا».

وأشار الدكتور سامان برزنجي إلى أن «الحديث عن نقص الأكسجين في مشافي أربيل مصدره إشاعات مغرضة من قبل بعض القنوات والأطراف، وعلى المواطنين أن يكونوا واعين ويحموا أنفسهم ولا ينجروا وراء الإشاعات».

وأعرب وزير الصحة عن قلقه حيال تصاعد معدلات الإصابات، وقال: «على الجميع أن يدركوا أن كورونا مرض قاتل، والوفيات ليست بسبب نقص الأكسجين، إنما السبب هو خطورة هذا الفيروس»، وأضاف «لدينا ما نحتاجه من الأكسجين، ومشافينا دائماً في الخدمة، إلا أن الوفيات بسبب الوباء في تزايد مستمر».

وشدد الدكتور سامان برزنجي في ختام حديثه على ضرورة التزام المواطنين بتدابير الحماية من الفيروس والتقليل من التلامس واستخدام الكمامات والكفوف.