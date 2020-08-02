كوردستان.. إمدادات الكهرباء تتعافى والتجهيز يتجاوز 20 ساعة يومياً

كوردستان.. إمدادات الكهرباء تتعافى وساعات التجهيز تتجاوز 20 ساعة يومياً

أُعلن في إقليم كوردستان عن زيادة ساعات التجهيز لأكثر من 20 ساعة يومياً بعد دخول محطة خبات البخارية إلى الخدمة.

وعززت المحطة البخارية، الواقعة في أربيل، إمدادات إقليم كوردستان من الكهرباء بـ 300 ميغاواط لترفع بذلك الإنتاج الإجمالي إلى 3500 ميغاواط.

وقالت اللجنة المشرفة على مشروع محطة خبات الكهربائية في بيان إن المواطنين سيتمكنون من الحصول على ساعات تجهيز من الكهرباء تصل إلى 21 ساعة يومياً بعد دخول المحطة إلى الخدمة بكامل طاقتها.

وفي منتصف الشهر المنصرم، دشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني محطة خبات التي عززت الإقليم بالطاقة بما يصل إلى 10 بالمئة.

ويواجه الإقليم في المجمل نقصاً في الكهرباء حيث يعتمد أغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت لا تزال فيه المنظومة الوطنية تعجز عن تلبية الطلب.

وغالباً ما تتدهور إمدادات الكهرباء طيلة أشهر الصيف مع الطلب المتزايد الذي يفوق القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة في الإقليم.