سلطة الطيران توضح قرار تعليق الرحلات من وإلى تركيا

أوضحت سلطة الطيران المدني العراقي، قرار تعليق الرحلات الجوية مع تركيا.

وبينت سلطة الطيران في بيان لها ان “سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول القادم”.

وأكدت، ان “فيما يخص إجراءات السفر للمواطنين العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين”.

يذكر ان الحكومة والمواطنين العراقيين فوجئوا بإجراءات قاسية وصارمة من جانب الحكومة التركية فيما يتعلق بمنح التأشيرة السياحية وتأشيرة دخول البضائع، حيث أصدرت السفارة التركية تعليمات بإلغاء التأشيرات السابقة والتي كان يحصل عليها المواطن العراقي خلال 24 ساعة سواء من السفارة أو شركات السياحة نظير 30 أو 40 دولار ورفعت سعرها الى 150 دولارا.

فيما علقت وزارة الخارجية العراقية، في نهاية تموز المنصرم، منح تأشيرة الدخول من المعابر مع تركيا، وفرضت الحصول عليها من السفارة العراقية في أنقرة، ردا على القرار التركي بهذا الشأن.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية في 28 من يوليو/تموز، أن “الجانب التركي أوقف العمل بمذكرة تفاهم قنصلي وقعت عام 2009 تقضي بمنح مواطني البلدين سمة الدخول في المنافذ الحدودية دون أن يراجعوا السفارة أو القنصلية المعنية، لتوفير التسهيلات لتنقل رعايا البلدين، إلا أن الجانب التركي أوقف العمل بمضمون المذكرة من جهته، لذا قررت الحكومة تعليق العمل بها من طرف العراق، وذلك تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل”.