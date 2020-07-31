‌نيجيرفان بارزاني: ينبغي على بغداد الالتزام بتعويض ضحايا الأنفال

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة (31 تموز 2020)، على ضرورة التزام الحكومة العراقية بتعويض ضحايا الأنفال، مشيراً إلى استمرار المساعي حتى لا تشهد الإنسانية في أي مكان آلاماً وفواجع كالتي خلفتها الأنفال والضربات الكيماوية.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان بمناسبة مرور 37 عاماً على حملات الإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي ارتكبها نظام البعث بحق البارزانيين:

نستذكر اليوم أنفلة ثمانية آلاف مدني بارزاني بريء، شن عليهم النظام البعثي قبل سبع وثلاثين سنة من الآن في 31 تموز 1983 وعلى مدى عشرة أيام حملة إبادة في مجمعات قوشتبة وبحركة وحرير وديانا القسرية، ضمن حدود محافظة أربيل، ليسوقهم وإلى الأبد إلى ميادين الموت في صحارى جنوب العراق.

بعد ذلك حملت أمهات وزوجات وأخوات المؤنفلين عبء حياة مرة ومصير مؤلم ثقيلين. فقد كان عليهن أن يصبحن الأب والأخ لأولادهن ويكدحن لتوفير لقمة العيش لهم. في هذا اليوم ننظر بغاية التقدير والامتنان لدور هؤلاء الأمهات والأخوات الكريمات العزيزات اللواتي تحملن مشقة حياة حبلى بالفواجع، لكنهن لم يستسلمن قط.

في هذه الذكرى أيضاً نستذكر بتقدير وامتنان الدور الكريم المعطاء لأهالي أربيل وأطرافها، وأهالي حرير وباطاس وديانا وأطرافها، الذين قدموا كل العون والمساعدة لعوائل وذوي المؤنفلين، وكانوا لهم عوناً وسنداً ووفروا لهم فرص العمل وكسب لقمة العيش. إن شهامة هؤلاء ستبقى حية أبداً في ذاكرتنا نحن وذوي المؤنفلين والكوردستانيين.

نستذكر بإجلال الأرواح الطاهرة للمؤنفلين وكل شهداء كوردستان. نحيي عوائلهم وذويهم تحية وتقديراً، وسنستمر في مساعينا على مستوى العراق والعالم حتى لا تشهد الإنسانية في أي مكان آلاماً وفواجع كالتي خلفتها الأنفال والضربات الكيماوية، وينبغي أن تلتزم الحكومة العراقية بتعويض الضحايا.

يشار إلى أن النظام العراقي السابق شن عمليات إبادة بحق الشعب الكوردي، على عدة مراحل، أسماها “عمليات الأنفال”، والتي راح ضحيتها 182 ألفاً من الكورد.