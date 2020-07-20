اربيل.. العمليات المشتركة العراقية تكشف فحوى اجتماع وفدها مع البيشمركة

العمليات المشتركة العراقية تكشف فحوى اجتماع وفدها مع البيشمركة في اربيل

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق ، اليوم الاثنين ، عن محاور اجتماع وفدها العسكري مع وزارة البيشمركة في أربيل.

وكان وفد العمليات المشتركة العراقية ، وصل في وقت سابق من اليوم إلى أربيل لإجراء مباحثات مع وارة البيشمركة حول عدد من القضايا الأمنية والعسكرية.

وقالت القيادة في بيان ، إن ” الاجتماع ناقش المواضيع التي كانت على جدول أعماله والتي تضمنت تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وغلق الثغرات الموجودة بين خط انفتاح القطعات” في اشارة الى مناطق فاصلة بين مواضع قوات البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

وأضاف البيان ، أن ” الجانبين بحثا كذلك إيجاد آلية عمل مراكز التنسيق المشترك وكذلك العمليات الأمنية المشتركة في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك”.

ويأتي اجتماع اليوم في اربيل بعد سلسلة اجتماعات بين وفود عسكرية عراقية ووزارة البيشمركة خلال الاشهر الماضية لبحث سبل التنسيق المشترك في المناطق الكوردستانية المسماة بـ (المتنازع عليها).

وحضر اجتماعات اليوم وفد من التحالف الدولي ضد داعش .

هذا وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ، العميد يحيى رسول قال في تصريحات للصحفيين في اربيل، بينهم مراسل (باسنيوز) ، “لمواجهة داعش نحن بحاجة الى جميع القوات وكل الجهود “.

مضيفاً ، أن تنظيم داعش يستغل الفراغ الأمني الموجود في المنطقة، لتنفيذ عملياتها، لذا يحب أن نسد هذا الفراغ الامني بالتعاون بين قواتنا وقوات البيشمركة”.

وكان نائب رئيس اركان البيشمركة لشؤون العمليات اللواء قهرمان شيخ كمال ، قال لـ(باسنيوز): ان وفد وزارة الدفاع العراقية العراقية وصل الى أربيل وسيعقد اجتماعاً مع وفد وزارة البيشمركة.

وتابع المسؤول العسكري الكوردي ، بالقول ان الزيارة تأتي استكمالاً لمباحثات سابقة بين الطرفين حول جملة من الملفات المهمة أبرزها التعاون المشترك بين الجانبين وعودة البيشمركة الى المناطق (المتنازع عليها) ووضع نقاط السيطرة المشتركة.