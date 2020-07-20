ستدخل مرحلة الانتاج خلال 60 يوماً ..

وضع حجر الاساس لمشروع محطة كهربائية شرق اربيل

بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، وبهدف تنمية قطاع الطاقة الكهربائية في الاقليم ، وضع وزير الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان كمال محمد ، ومحافظ العاصمة اربيل فرست صوفي، اليوم الاثنين ، الحجر الاساس لمشروع محطة كهرباء في ناحية كسنزان القريبة من العاصمة .

المشروع الجديد الذي ترعاه وزارة كهرباء الاقليم ، من المقرر ان تبدأ بالانتاج الفعلي خلال فترة 60 يوما.

وستستفيد ناحية كسنزان واجزاء كبيرة من شرق مدينة اربيل من الانتاج الكهربائي لهذا المشروع وفق ما افاد محافظ اربيل.

هذا المشروع هو الثاني في قطاع الكهرباء ، خلال اقل من اسبوع ، بعد محطة “خبات” البخارية لانتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 300 ميغاواط ، والذي افتتحه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الثلاثاء الماضي ، لتضيف 10 بالمئة من الطاقة للشبكة الوطنية في اقليم كوردستان .