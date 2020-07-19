يوليو 19, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اربيل تعين مديرا جديدا لبلدة ذات غالبية مسيحية

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فى :أخبار عــامة
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اربيل تعين مديرا جديدا لبلدة ذات غالبية مسيحية

صوّت مجلس محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الاحد على تعيين مدير جديد لبلدة عينكاوا ذات الغالبية المسيحية.

وقال مراسل شفق نيوز، ان المجلس عقد جلسة اليوم صوت فيها على تعين المحامي رامي نوري عوديش سياوش مديرا لناحية عنكاوا.

واضاف المراسل ان 24 عضوا في المجلس صوتوا لصالح سياوش بينما صوت 3 بالرفض على توليه منصب مدير الناحية.

وقال رئيس المجلس علي رشيد في كلمة له عقب التصويت “نتمنى ان يعبر فوزه عن صوت جميع المكونات والاطراف وان يخدم بلدة عنكاوا كأنه يمثل الجميع”.

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