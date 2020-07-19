توضيح بشأن اقتراض الكاظمي من السعودية وموعد صرف الرواتب

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن موعد توزيع رواتب الموظفين للأشهر المقبل، فيما اكدت ان الرواتب مؤمنة.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، في حديث ان “جميع الرواتب للأشهر المقبلة مؤمنة ولا نحتاج الى اقتراض او تدوير اموال اخرى”، مبيناً ان “الخلل والتأخر الذي حصل هذا الشهر في توزيع الرواتب بسبب تأخر التصويت على قرار الاقتراض الداخلي والخارجي والتأخير الفني من قبل البنك المركزي ووزارة المالية”.

وأضاف السعداوي انه “نتوقع عدم تكرار هذا التأخير في الاشهر المقبلة وستوزع الرواتب وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها”.

وبشأن زيارة الكاظمي الى السعودية وامكانية الاقتراض من المملكة اوضح السعداوي ان “زيارة الكاظمي لا تتطرق للاقتراض من السعودية فضلاً عن ان الاقتراض الخارجي محدد بمبلغ وزمن محددين والكثير من الدول رفضت دفع القروض الى العراق”.

وتابع ان “المبلغ المحدد للاقتراض الخارجي وهو خمسة مليارات دولار وليس بالضرورة ان يأخذه العراق كاملاً وقد يستفيد من مليار او مليارين لكن السقف الاعلى هو 5 مليارات”.

وبين ان “اسوأ قرار تم اتخاذه منذ سنة 2014 وحتى اليوم هو الاقتراض الداخلي والخارجي لكن الدولة لم يكن لدينا طريق او منفذ آخر”، مؤكداً انه “اذا ما تمت السيطرة على منافذ بيع العملة اليوم والضرائب والرسوم وايجاد موارد بديلة غير النفط فاعتقد ان الدولة ستنهض مالياً”.

وبشان المنافذ في اقليم كردستان أوضح السعداوي “انا أحد الداعمين لانفصال اقليم كردستان وهو الافضل وبالامكان السيطرة على منافذهم بأمر سهل من خلال ضبط الحدود بين محافظات الاقليم وبقية المحافظات وفرض الضرائب وابلاغ الدول بعدم التعاون مع اقليم كردستان”.