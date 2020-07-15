حكومة كوردستان: قريبا وفد الاقليم سيزور بغداد وهناك تفاهم جيد حول المتنازع عليها

اعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء انها ستسرسل مجدا وفدها الى العاصمة بغداد بهدف معالجة الخلافات والقضايا العالقة خاصة المالية منها.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لمجلس وزراء الاقليم، انه مستمرون بالحوار مع الحكومة الاتحادية والاجواء ايجابية للتوصل الى اتفاق واكدنا على ان الدستور هو الاساس لحل الخلافات والقضايا العالقة.

واضاف ان حكومة اقليم كوردستان متلزمة بتأمين المستحقات المالية للعاملين لديها، مستطردا بالقول ان تأخر عودة الوفد مرة اخرى الى بغداد مرتبط بقضايا فنية بين الجانبين.

ونوه الى ان الوفد سيزور في المستقبل القريب العاصمة بغداد، قائلا نحن مستمرون في الحوار مع بغداد وستبدأ الزيارات قريبا للوفد الكوردي الى بغداد ونسعى من خلال هذه المباحثات الحصول على المستحقات المالية للاقليم وفق الدستور العراقي.

وبشأن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد قال المتحدث “عبرنا عن استعدادنا للحكومة الاتحادية للمشاركة في الملف الامني في مناطق النزاع لاننا نعلم ان هناك فراغا امنيا في هذه المناطق وبحاجة الى تعاون”، مؤكدا ان “الحوارات مستمرة ولكن الموضوع معقد وبحاجة الى استمرار المناقشات ولكن مع هذا هناك تفاهم جيد ايضا”.