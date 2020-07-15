حكومة كوردستان تستوفي 500 مليون دينار من القروض الممنوحة للتجار

كشف سكرتير اللجنة العليا لتنفيذ قانون الإصلاح في إقليم كوردستان، عن استيفاء 500 مليون دينار من القروض الحكومية الممنوحة للتجار، مؤكداً استمرارهم في العملية حتى استيفاء كامل القروض الحكومية.

وقال الدكتور عبد الحكيم خسرو لـ (باسنيوز): «بعد صدور قرار مجلس الوزارء المتعلق باستيفاء القروض الحكومية من التجار، بدأنا بإجراءات استيفاء تلك القروض والتي تبلغ بمجموعها 820 مليار دينار، وحتى الآن تمكنا من استيفاء 500 مليون دينار منها».

وأضاف «عملية استيفاء القروض الحكومية مستمرة حتى إعادة كامل مبالغ القروض إلى خزينة الحكومة»، مشيراً إلى أن «عملية استيفاء القروض تتم وفق إجراءات محددة، وفي حال امتناع أي شخص عن سداد القرض سيتم حجز أملاكه وبيعها لاستيفاء مبلغ القرض».

وأشار خسرو إلى أن «عملية استيفاء القروض الحكومية من التجار هي واحدة من خطوات تنفيذ العملية الإصلاحية في الإقليم، والتي دخلت حيز التطبيق مطلع الشهر الجاري في العديد من القطاعات».