وزير الخارجية الفرنسي يزور أربيل وبغداد غداً الخميس

ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن وزيرها جان إيف لودريان سيجري زيارة إلى بغداد يوم غد الخميس، ويتوجه بعدها إلى أربيل.

وبحسب وزارة الخارجية الفرنسية فإن لودريان سيلتقي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وسيعقد الجانبان في نهاية اللقاء مؤتمراً صحفياً في العاصمة العراقية.

هذا وأكدت وزارة الخارجية العراقية زيارة الوزير الفرنسي في بيان لها صدر اليوم.

وسيتوجه الوزير الفرنسي بعد ذلك إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية ذكرت مطلع العام الجاري أن وزير الخارجية الفرنسي سيجري زيارة إلى العراق في شهر تموز يويو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وزار وزير الخارجية الفرنسي أربيل العام الماضي وأجرى خلال زيارته سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.