مسرور بارزاني: “خبات” ثاني مشاريعنا الإستراتيجية.. ولن توقفنا الأزمات

رئيس حكومة كوردستان: محطة خبات ثاني مشاريعنا الإستراتيجية.. ولن توقفنا الأزمات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء، إن محطة خبات البخارية لإنتاج الكهرباء تعد ثاني مشروع استراتيجي للحكومة في غضون أسبوع.

جاء ذلك في مراسم رسمية افتتح خلالها رئيس الحكومة المحطة البخارية بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له، إن محطة خبات تعد ثاني مشروع إستراتيجي يشهده إقليم كوردستان في غضون أسبوع واحد، بعد وضع الحجر الأساس لمشروع الطريق السريع في السليمانية.

وأضاف أن محطة خبات البخارية تنتج 300 ميغاواط من الطاقة مما يرفع القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية في إقليم كوردستان بما يصل إلى 10 بالمئة.

وتابع: “إن هذا يظهر أننا مستمرون في توفير الخدمات لشعبنا ولن نتوقف على الرغم مما نمر به من أزمة اقتصادية، كما لم تتعطل الشركات ولا الحكومة، ولا تزال تواصل أعمالها ومشاريعها بالرغم من أزمة وباء كورونا”.

وأكد رئيس الحكومة أن التشكيلة الوزارية التاسعة، ومنذ أن تولت مهامها، شرعت بتأهيل قطاع الطاقة وتعزيزه لما له أهمية بالنسبة للمواطنين، وأشار إلى أن البنية التحتية للطاقة وتوليدها ونقلها وتوزيعها خطوة مهمة وتم توجيه وزارة الكهرباء بإعادة النظر في خطوط النقل وتأهيلها.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة الكورية الجنوبية في إنجاز المحطة الكهربائية التي تعمل بالنفط الأسود ومخلفات المصافي.