يوليو 13, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مرسوم رئاسي بتعيين ثلاث ضباط بمناصب امنية في كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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مرسوم رئاسي بتعيين ثلاث ضباط بمناصب امنية في كوردستان

أربيل- اصدر رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد،مرسوما رئاسيا بتعيين ثلاث شخصيات جديدة في مناصب امنية في الاقليم.

ووقع رئيس الاقليم قرار تعيين اللواء الشرطي طارق أحمد إبراهيم مديراً عاماً لشرطة إقليم كوردستان، واللواء الشرطي عبدالقادر عزيز إبراهيم مديراً عاماً لشرطة مرور إقليم كوردستان، واللواء الشرطي هيرش أحمد محمد مديراً عاماً للجنسية في إقليم كوردستان.

وحضر التوقيع كل من وزير الداخلية ريبر احمد ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.

واشاد نيجيرفان بارزاني بأداء وخدمة وخبرات والبصمة المشهودة للضباط الذين غادروا المناصب الثلاثة فيما هنأ الضباط الجدد متمنيا لهم التوفيق.

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