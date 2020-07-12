إقليم كوردستان يحدد سقفاً زمنياً للإصلاح في البيشمركة

حكومة إقليم كوردستان تحدد سقفاً زمنياً للإصلاح في البيشمركة

أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأحد، على اجتماع خاص بالإصلاحات الجارية في وزارة البيشمركة، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي لعبته قوات البيشمركة، في جميع المراحل، من أجل حماية أمن إقليم كوردستان.

وسلط وزير البيشمركة الضوء على خطوات تنفيذ قانون الإصلاح في الوزارة فضلاً عن مناقشة المتطلبات اللازمة في تطبيق العملية الإصلاحية وإنجاحها.

وبعد تبادل الآراء والمناقشات حيال المحاور المهمة للإصلاح في وزارة البيشمركة من قبل المشاركين في الاجتماع، تقرر تنفيذ جميع المواضيع المتعلقة بالإصلاح وفق سقف زمني وبما يشمل ترتيب الوحدات وتنظيمها وإعادة هيكلة ملاك الوزارة والرتب العسكرية وموضوع المتقاعدين وملف الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمشروع المشترك بين التحالف الدولي ووزارة البيشمركة.