متحدث العشائر العربية في (المتنازع عليها) رداً على “البعض” من نواب نينوى : لاتحرضوا على الفتن

ردّ المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، اليوم الاحد ، على بعض النواب عن محافظة نينوى ، كانوا قد ابدوا معارضتهم لعودة التنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في المناطق المسماة بـ(المتنازع عليها) ومن بينها مناطق في نينوى ، قائلاً انهم (هؤلاء النواب) هم من ” المحرضين على الفتنة ” واصفاً تصريحاتهم بـ”المسمومة” ، مشدداً على انهم لايريدون مصلحة اهالي نينوى وكل مايهمهم مصالحهم الشخصية .

الشيخ الحويت ، ورداً على تصريحات للنائب احمد مدلول الجربا كان قد رفض فيها عودة انتشار قوات البيشمركة في شنكال (سنجار) ومناطق (متنازع عليها) في نينوى، التي عادت لتعاني من العمليات الإرهابية ، قال لـ(باسنيوز) ” إننا كعشائر عربية نرد على هذه التصريحات المسمومة التي تصدر بين حين وآخر من قبل النائب احمد الجربا وآخرين من امثاله ضد قوات البيشمركة البطلة التي حاربت الارهاب وحققت الانتصارات وقدمت التضحيات الجسام نيابة عن العالم كله خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، ونرفضها بشدة “.

مضيفاً ” نود أن نذكر النائب احمد الجربا وآخرين من امثاله ، ان تصريحاتكم واجتماعاتكم المشبوهة ، سابقاً وتحريضكم المستمر على الفتنة في مناطق سهل نينوى كان سبباً في إيذاء ابناء هذه المناطق ” ، مردفاً بالقول ” تصريحاتكم التي كنتم تطلقونها ضد قوات البيشمركة منذ عام 2003 لصالح اجندات واطراف خارجية مشبوهة ومعروفة تسببت بتقوية الارهاب وتشريد مئات الآلاف من العائلات الذين نزحوا الى المخيمات ” ، مضيفاً ” لقد ادخلتم من غررتم به من المكون العربي في زمار وسنجار والمناطق الاخرى في سهل نينوى في مشاكل وصدامات لا ناقة لهم فيها ولاجمل ودفعتموهم للانضمام الى صفوف داعش الارهابي ما الحق الاذى بهم وبعائلاتهم ومناطقهم”.

وتابع الشيخ الحويت ، بالقول ” لقد حاولتم خلق الفتن بين العشائر العربية نفسها وهذه العشائر والعشائر الكوردية خلال فترة دخول داعش واستيلاءها على مناطق نينوى قبل ان تهربوا وتلوذوا باقليم كوردستان وبحماية قوات البيشمركة وتركتم من خدعتموهم فريسة لارهاب داعش وميليشيات الحشد الشعبي “.

المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) الشيخ مزاحم الحويت ، ختم بالقول ” واليوم فإن ابناء العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها وتحديدا في زمار وربيعة وسنجار باتوا اكثراً وعياً بمخططاتكم المشبوهة ولن يعودوا إلى المربع الأول وسوف يستقبلون قوات البيشمركة بالورود فهي من حمتهم من الارهاب الذي دعمتموه انتم وهي التي ستجلب الامان للمنطقة وتحميها من مغامراتكم ومن هم على شاكلتكم “.