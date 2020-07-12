بالوثيقة.. مذكرة قبض بحق مسؤول سابق بتهمة اهانة رئيس الجمهورية

تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن صدور مذكرة قبض بحق مدير عام مشاريع الانتاج في وزارة الكهرباء سابقا بتهمة اهانة رئيس الجمهورية.

وكان مصدر مخول باسم المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح أفاد قبل ايام، بإن رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية، مشيراً الى أن هذه الاتهامات لا تمت للواقع بصلة وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً أرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية.