الرئيس بارزاني يعزي بوفاة نائبة عراقية

عزا الرئيس مسعود بارزاني بوفاة النائبة في البرلمان العراقي غيداء كمبش إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وتوفيت كمبش يوم أمس، لتكون بذلك أول عضو في البرلمان يتوفى من جراء الإصابة بالوباء الذي تتزايد أعداد المصابين به في أنحاء العراق.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس الوقف السني سعد كمبش:

بأسف بالغ تلقينا خبر وفاة زوجتكم المحترمة، نحن نتقاسم معكم المصيبة، ونرجو من العلي القدير ان يتغمد الفقيدة برحمته ويكون مثواها الجنة، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسعود بارزاني

11 تموز 2020