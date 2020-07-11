أربيل تعتزم إصدار قرارات جديدة حول إجراءات الوقاية من كورونا

أعلن محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم السبت (11 تموز 2020)، تمديد العمل ببعض الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا.

وقبيل بدء اجتماع لغرفة عمليات أربيل، قال صوفي لشبكة رووداو الإعلامية، إن مخاطر فيروس كورونا “ما زالت قائمة”، وسيتم تمديد بعض الإجراءات الوقائية، ومتابعة الأعمال السابقة، والنقاش حول الخطة المقبلة للإجراءات الوقائية.

وحول الخطة الجديدة، أكد صوفي عدم اللجوء إلى الحظر الشامل، إلا أنه أشار إلى تمديد بعض الإجراءات السابقة.

ويرى محافظ أربيل، أن الحكومة “فعلت ما عليها”، بشأن تقليل مخاطر كورونا، والمسؤولية الآن بنسبة 80% “تقع على عاتق المواطنين”، قائلاً، إن “الالتزام على المستوى الشخصي، ينقل الوضع نحو الأفضل، أما الإهمال والتساهل وعدم الالتزام، سيضعنا في مواجهة كارثة حقيقية”.

يذكر أن إجمالي حالات الحجر الصحي في إقليم كوردستان، وصل إلى 18172، خرج منهم 16603 مواطناً، فيما وصل العدد الكلي للفحوصات إلى 156100، منها 68405 في أربيل، 51026 في السليمانية، 35289 في دهوك، 1380 حلبجة.

كما سجل إقليم كوردستان حتى الآن 8937 إصابة (2184 أربيل، 6230 السليمانية، 270 دهوك، 253 حلبجة)، تعافى منها 3211، (1493 أربيل، 1416 السليمانية، 175 دهوك، 127 حلبجة).

ويرقد حالياً 5421 مصاباً بفيروس كورونا في مستشفيات إقليم كوردستان، (643 أربيل، 4561 السليمانية، 95 دهوك، 122 حلبجة)، فيما توفي 305 مصاباً، (48 أربيل، 253 السليمانية، 4 حلبجة).