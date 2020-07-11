زاخو: نزوح أكثر من 40 عائلة مسيحية بسبب قتال تركيا وPKK

زاخو: نزوح أكثر من 40 عائلة مسيحية بسبب قتال تركيا و PKK

كشف عضو مجلس محافظة دهوك فارس يوحنا، اليوم السبت، عن نزوح أكثر من 40 عائلة مسيحية من قراهم ومنازلهم في زاخو، بسبب القتال الدائر بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال يوحنا لـ (باسنيوز): «بعد تجدد القتال بين PKK وتركيا منذ شهرين في زاخو، نزح حتى الآن أكثر من 40 عائلة مسيحية من قراهم ومنازلهم، إلى مركز القضاء ونواحي بيرسفي وباتفيا ومجمع هيزاوا».

وأشار إلى أن العوائل النازحة هم من أهالي قرى شرنسا سرو وسهل تح وقرى مسيحية أخرى في زاخو، لافتاً إلى أن القرى المسيحية القريبة من مركز زاخو تعتبر أكثر أماناً.

وبين يوحنا، أن «الكنائس ودور العبادة في تلك القرى أغلقت بعد نزوح السكان، ونحن نطالب PKK وتركيا بإيقاف القتال وإبعاد الصراع عن أراضينا، ليتمكن المسيحيون النازحون من العودة إلى بيوتهم، كما نطالب بتعويض المتضررين».