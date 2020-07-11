القضاء الايطالي يصادق على حكم بالسجن لرجل دين متشدد من اقليم كوردستان

اصدرت محكمة في ايطاليا حكما نهائيا يقضي بسجن رجل الدين الكوردي المتشدد نجم الدين فرج احمد المعروف بـ”ملاّ كريكار” 12 عاما بعد ادانته بتنفيذ عمليات ارهابية.

ومثل “ملا كريكار” امام المحكمة في مدينة “بولزانو” الايطالية وذلك بعد ان سلمته السلطات النرويجية.

وعقدت المحكمة اليوم السبت جلسة لمحاكمة “ملا كريكار”، وقد اخفق الاخير ومحامي الدفاع في رد التهم الموجهة الى الأول.

وادانت المحكمة “ملا كريكار” بقيادة وتأسيس شبكة ارهابية والتخطيط لاعمال عنف عبر اشخاص يحملون جنسيات اوروبية، وهو ما نفاه محامي الدفاع “فيتوريو بلاتي” قائلا “لا توجد اية وثيقة تثبت تلك التهم”.

واعلن وزير العدل النرويجي، 26 آذار 2020، تسليم المؤسس والأمير السابق لتنظيم “أنصار الإسلام”، الملا كريكار إلى الحكومة الإيطالية.

ولجأ كريكار وهو من اقليم كوردستان إلى النرويج في عام 1991، وتلقى رجل الدين، البالغ من العمر 63 عامًا، عدة إدانات في النرويج بينما اصدر القضاء الايطالي حكما مسبقا بحقه في عام 2019 يقضي بالسجن 12 عاما.