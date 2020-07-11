نينوى.. خلية الأزمة تسمح بإعادة فتح العيادات الخاصة

أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، عن سماحها بإعادة فتح عيادات الأطباء، على أن تلتزم جميع العيادات بقرارات خلية الأزمة ونقابة الأطباء بغرض الوقاية من فيروس «كورونا».

وقال الناطق باسم خلية الأزمة في محافظة نينوى الدكتور عدي العبادي لمراسلة (باسنيوز )، إن «تعليمات خلية الأزمة تضمنت أن تكون مراجعة المرضى عن طريق الحجز المسبق ويوزعون حسب ساعات عمل العيادة وأن يلتزم الطبيب وجميع من يعمل معه في العيادة بارتداء معدات الوقاية الشخصية، مع توفير مواد تعقيم الأيدي والأسطح في العيادة لتجنب فيروس كورونا».

وأضاف العبادي، أن «خلية الأزمة أكدت على أن يرتدي المريض ومرافقه الكمامة والكفوف لدى مراجعتهم العيادات الطبية، فضلاً عن دخول مريض واحد إلى غرفة الفحص، ويكون هناك مسافة متر واحد بين مريض وآخر في صالة الانتظار».