عام على تشكيل “الحكومة الائتلافية”.. إصلاح لأمد بعيد وحكم رشيد

حكومة مسرور بارزاني تدخل عامها الثاني.. إصلاح لأمد بعيد وحكم رشيد

نجحت حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني في صياغة مشروع قانون إصلاح دشن لمرحلة جديدة في الإقليم، وهو ما صوت عليه برلمان الإقليم ليدخل حيز التنفيذ منذ مطلع الشهر الجاري في مسعى يهدف لترسيخ مفهوم الحكم الرشيد.

وأكملت حكومة إقليم كوردستان هذا اليوم عامها الأول ودخلت عامها الثاني بينما لا تزال بانتظارها جملة من التحديات الاقتصادية.

وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية والأزمة المالية، إلا أن ما حققته هذه الحكومة من إنجازات ولا سيما قانون يمثل مفتاح النجاح بالرغم من أنه لم يمض على تشكيلها سوى عام يعج بالأزمات المتلاحقة.

وفي مناسبات كثيرة، قال مسرور بارزاني إن الإصلاح عملية شاملة ولن تتوقف عند قطاع ومؤسسة حكومية، وتوقع أن تلاقي العملية معارضة من المتضررين الفاسدين.

والإصلاح هو أحد أهم أولويات حكومة مسرور بارزاني ضمن برنامج عمل حكومته التي تشكلت بائتلاف معظم الأحزاب الكبيرة في الإقليم.

ويشتمل الإصلاح على إعادة تنظيم من يتقاضون الرواتب، بالإضافة إلى إصلاح آخر في الجمارك والاستثمار وفي قطاعات الزراعة والطاقة والنفط وغيرها.