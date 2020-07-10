تماثل 77% من المصابين بـ”كورونا” للشفاء في دهوك

أعلن مدير المستشفى المخصص للمصابين بفيروس كورونا في دهوك، اليوم الجمعة، عن تماثل حوالي 77% من مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد الى الشفاء التام.

وقال د. مؤيد آغالي، في تصريح لـ(باسنيوز)، “اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في محافظة دهوك وصلت الى 262 حالة لحد الان، تماثل 173 منهم للشفاء التام اي بنسبة 77% من مجموع المصابين”.

وأضاف، “عدد الراقدين في المشفى هو 89 اي بنسبة 33%، وهم لا يزالون يتلقون العلاج ، بينهم حالتان حرجتان بحاجة الى الرعاية الصحية”.

وتابع آغالي، “بعض المصابين بوباء كورونا في محافظة دهوك، يعانون من امراض مزمنة مثل السكري، لذلك هم بحاجة الى عناية خاصة للحفاظ على حياتهم من هذا الوباء”.