صحة السليمانية تتوقع انتكاسة جديدة بكورونا بعد دخول “الدراويش”

توقع عبدالله سنكاوي نائب مدير صحة السليمانية يوم الجمعة زيادة تفشي فيروس كورونا في المحافظة بعد دخول حشد من الدروايش من اتباع الطريقة الكسنزانية لحضور مراسم دفن مرشدهم الشيخ محمد الكسنزاني.

وقال سنكاوي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “إيران بلد مليء بكورونا وتُصنّف من البلدان الأعلى بمعدل الاصابات بالفيروس، ومجيء الدروايش منها امر خطير ومخيف بالنسبة للسليمانية”.

واضاف “كان ينبغي للجهات الامنية في السليمانية ان تتخذ اجراء ازاء مجي حشد الدروايش من ايران”، مشيرا الى ان “الوضع في السليمانية خلال الاسبوعين الاخيرين من ناحية معدل الاصابات بكورونا تحسن جدا”.

واستدرك سنكاوي القول “نتوقع ان يزداد الوضع سوءا في السليمانية بعد مجيء هؤلاء الدروايش من ايران وباقي مناطق العراق”.

واقتحم المئات من أتباع الطريقة حاجزاً حدودياً بين العراق من جهة السليمانية وإيران عنوة للمشاركة في مراسم دفن شيخ الطريقة الكسنزانية.

وتوفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في الرابع من تموز الجاري، عن عمر ناهز 82 عاما في الولايات المتحدة الامريكية.

وتقام مراسم دفنه اليوم الجمعة في السليمانية المعقل الرئيس لأتابع الطريقة.